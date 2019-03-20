طارق شوقي يتحدى ما فيا الدروس الخصوصية ويكشف كذبهم في 7 نقاط عن نظام تصحيح الامتحان على التابلت...

نشر الدكتور طارق شوقي منذ قليل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بيانا يوضح فيه حقيقة ما تنشره ما فيا الدروس الخصوصية في مصر عن الامتحانات وعن نظام التصحيح في الثانوية العامة على التابلت، وكيف انه ولاء المدرسين ومافيا الدروس الخصوصية يقومون بترويج الإشاعات التي من هدفها محاربة النظام الجديد .

وقال الدكتور طارق شوقي أن المدرسين مافيا الدروس الخصوصية من مصلحتهم ترويج الإشاعات الخاصة بالثانوية العامة لان النظام الجديد في الثانوية العامة سوف يحاربهم ويقضي على هذه المافيا، فهم يقومون بتخويف الطلاب من النظام الجديد ونظام التصحيح في الثانوية العامة على التابلت.

وقال الدكتور طارق شوقي في بيانه على الفيس بوك، أن هذا ما تروجه مافيا الدروس لإرهاب أبنائنا، فقد ذهبت صباح اليوم في زيارة مفاجئة إلي احد مدارس العجوزة الثانوية كي نختبر الشبكات ونظام الامتحان الإلكتروني علي الطبيعة وأمضيت قرابة الساعتين مع طالبات الأول الثانوي.

وأضاف طارق شوقي انه قد هالني ما يعتقدونه الطلاب من أفكار مغلوطة ثم رأيت لاحقا ما يروجه البعض (المجهول الهوية) علي مواقع التواصل والذي أرفق صورة منه هنا لنطلع عليه معا!

لذلك أوضح الدكتور طارق شوقي حقيقة ما نشر من أخبار مغلوطة عن التابلت ونظام التعليم في الثانوية العامة فقال من الضروري أن أوضح انه لا أساس لهذا الكلام من الصحة من قريب أو بعيد والغريب أن من كتبه لم يري أو يعلم شيئا عن نظام التصحيح الإلكتروني الذي نعمل عليه منذ عامين كاملين.

وطالب الدكتور طارق شوقي من الطلاب وأولياء الأمور أن يسمحوا له بتوضيح حقيقة هذه الأمور قائلا “دعوني أقول بوضوح”.

طارق شوقي يفند أكاذيب مافيا الدروس الخصوصية في سبع نقاط وهي

واكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هذا الكلام كذب كبير وإرهاب للطلاب بلا سند أو دليل من أي نوع، وان نظام التصحيح الجديد لا يوجد علي التابلت

وكل ما يتضمنه هذا البوست ما هو ألا عبث كبير ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد علي الإطلاق.

وأشار الدكتور طارق شوقي أننا سوف نري جميعا نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في ارقي مدارس وجامعات العالم في الامتحان الاسترشادي القادم يوم ٢٤ مارس.

وان نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية.

وان نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبري.

وان الصف الأول الثانوي عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارا وتكرارا ولا تغيير في هذا.

وان امتحان يناير الماضي والامتحان القادم في مارس لا علاقة لهم بالنجاح والرسوب أما امتحانات نهاية الترم الثاني ستمنح فرصتين في كل مادة ويجب علي الطالب أن يحقق اكثر من ٥٠٪؜؜ للتقدم إلى الثاني الثانوي.

الصف الثاني الثانوي ليس ولن يكون تجريبيا وسوف تستخدم درجاته مع الثالث الثانوي لحساب المجموع المؤدي لدخول الجامعة ولا رجعة في هذا.

وختم الدكتور طارق شوقي حديثه وبيانه عن نظام الثانوية العامة الجديد مطالبا من الطلاب الأعزاء وأولياء أمورهم أن لا يتناقلوا معلومات بلا مصدر معلوم أو دليل وان يحرصوا علي السؤال عن صاحب الخبر وعن دليله علي ما يقول.

كفانا أثارة للبلبلة وكفانا أن “نشير” مثل هذه الأخبار لأننا نشارك هكذا في صناعة البلبلة وخدمة أصحاب المصالح …. تحققوا مما تنشروا يرحمكم الله .

أننا ماضون علي طريق تطوير التعليم من اجل أبناءنا جميعا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة.