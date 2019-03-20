البطاقات الرابحة في سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 (إصدار اليوم)

أعلن معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، في أعقاب اجراء القرعة العلنية للسحب عبر قنوات التلفزيون السوري، وذلك لكافة حاملي البطاقات المشتركة سحوبات العام الجديد.

وجرى بث قرعة يانصيب معرض دمشق الدولي على عدة قنوات وورسائل اعلام سورية أبرزها قناة سوريا درما ، من خلال عرض فعالية تدوير عدة دواليب، ومن ثم استخراج الارقام البطاقات الرابحة لجميع المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي.

واعتاد معرض دمشق الدولي على اصدار بطاقات السحب منذ خمسينات القرن الماضي وبشكل دوري طوال العام، بحيث يتم اجراء السحب في كل يوم ثلاثاء على جوائز تصل قيمتها إلى ملايين الليرات السورية.

يشار إلى أن معرض دمشق الدولي من أقدم المعارض العربية في دمشق سنويا منذ عام 1954م، ويعد أكبرها في الشرق الأوسط، حيث تشارك في دوراته عشرات الدول من جميع أنحاء العالم العربي والغربي.