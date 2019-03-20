تراند اليوم : فيديو انتصار وخالد يوسف ..+ 18 فيديو انتصار مع خالد يوسف المسرب

نشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر فيديو انتصار مع خالد يوسف الذي يظهرهم وهم يمارسون مشاهد مخلة بالحياء والادب، وحتى الأن لم يتم التعرف على الجهة التي قامت بنشر فيديو انتصار وخالد يوسف والذي يأتي ضمن سلسلة فضائح متتالية للمخرج خالد يوسف مع فنانات أبرزهم مني فاروق وشيماء الحاج.

الفيديو شكل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تسائل الكثير من مشاهدي الفيديو عن حقيقة هذه المشاهد ، فيما نفى عدد آخر هذه المقاطع مؤكدين أن المقاطع جرى دبلجتها ، وهي غير حقيقة .

هذا ويبحث الكثيرين عن في جمهورية مصر العربية عن زج اسماء فنانات كان لهم علاقة مع خالد يوسف والذين من بينهم منة شلبي ورانيا يوسف ودنيا سمير غانم .

كما وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية ، فيديو لتسريب صوتي للفنانة انتصار مدعين بأنها مكالمة اباحية مع خالد يوسف ، وفور الاستماع لها تبين بأنها مكالمة عادية مع احد معجبي الفنانة انتصار ولا تمت لخالد يوسف بأي صلة .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج وهم يتراقصون بملابس شبه عارية .

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الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة رنا هويدي ومنى فاروق وشيماء الحاج ، لم يبدو حتى اللحظة أي تعليق صحفي حول الفيديو الجنسي المنشور لهما.

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