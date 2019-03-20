تراند اليوم : وفاء عامر قالت “أنا أعمل أي حاجة مع خالد يوسف” والسوشيال بهدلتها

تحدثت الفنانة وفاء عامر عن رأيها في المخرج خالد يوسف وعلاقتها به، خاصة وأنها قدمت معه العديد من الأعمال السينمائية.

و قالت وفاء عامر: “خالد يوسف مخرج مبدع وأدين له بفضل كبير، وأنا مستعدة أن أقدم أي عمل فني معه ومن أجله”.

وأكدت وفاء عامر أنها وافقت على دورها في فيلم “كارما” من أجل خالد يوسف، رغم أن الدور أصغر من دوري زينة وغادة عبد الرازق.

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وأضافت وفاء عامر خلال تواجدها ضيفة في برنامج “تحت السيطرة” مع أروى: “المخرج خالد يوسف أصر على أن أقدم دور البطولة في فيلم (كف القمر) رغم اعتراض البعض، وأنا أثق فيه تماما، ولو طلبني لتقديم جملة واحدة في عمل فني لن أتردد بالقبول”.

وفور انتشار تلك التصريحات للفنانة الشهيرة ، وجهت لها جمهورية السوشيال سهام الطعن والسباب واصفين الفنانة انها تقول ذلم رغبة في الدفاع الاعمي عن المخرج رغبة منها في المشاركة في عمل سينمائي ضخم وخصوصا بعد انخفاض نجمها السنوات الاخيرة .

وطالبوا بعد تكرار تلك التصريحات ، حتي لا تتكرر مأساة التشهير بالفنانين مرة اخري .