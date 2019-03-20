تراند اليوم : خالد يوسف ينفي أعترافه بالفيديوهات الجنسية : انا مسافر اجازة مش هربان

بعد ظهوره في لقاء على شاشة BBC، نشر المخرج خالد يوسف منشورا على حسابه الشخصي على Facebook، أوضح فيه بعض النقاط التي رأي أنه حدث فيها خلط أو سوء فهم.

نفى خالد يوسف، في حوار مع برنامج “بلا قيود” الذي يعرض عبر قناة BBC، أن يكون قد أعترف أنه هو الشخص الموجود في الفيديوهات الإباحية المسربة، التي نسبت إليه في الفترة الماضية.

وأوضح في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنه ليس هاربا في الخارج، وأنه في إجازة اختيارية، وعندما توجه له السلطات أي تهمة سيعود إلى مصر.

Advertisements

وأضاف: وأكد يوسف أنه عندما أجرى هذا اللقاء لم يقصد تصعيد أو تهدئة الموقف وأنه ظهر كفنان وليس كسياسي، لكن بعض المواقع الإخبارية فهمت كلامي بشكل خاطئ وحرفته.

وأكد أنه لم يعترف خلال هذا اللقاء بأنه صاحب الفيديوهات المسربة، خاصة عندما قال جملة: “سواء الفيديوهات تخصني أم لا فلابد من معاقبة الذي نشر، لأن هذه هي الجريمة” مشيرا إلى أنه يقصد بهذا الكلام أن من يجب محاسبته هو الجاني الذي نشر الفيديوهات وسربها.