تراند اليوم : وفاء عامر تتصدر تريند جوجل بسبب خالد يوسف

تصدرت الفنانة وفاء عامر اليوم السبت تريند جوجل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن المخرج خالد يوسف، حيث أكدت أنها لا تمانع تكرار العمل معه والمشاركة في أفلام من إخراجه وقالت: “أنا مستعدة أعمل أي حاجة مع خالد يوسف، لأنه بصراحة هو صاحب فضل علي”.

هذه التصريحات أثارت جدلا كبيرا مؤخرًا وجعل اسم وفاء عامر الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

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وفاء عامر تعاونت مع خالد يوسف من خلال أكثر من فيلم أبرزهما “كارما” والذي عرض منذ شهور وأيضًا فيلم “كف القمر” والذي عرض منذ سنوات.

من ناحية أخرى، تخوض وفاء عامر سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل حكايتي وتتعاون من خلاله مع ياسمين صبري وأحمد بدير ونخبة كبيرة من الفنانين.