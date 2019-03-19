تراند اليوم : الزج باسم ممثلة شهيرة في الفيديوهات الإباحية.. فماذا كان رد فعلها؟...

في الوقت الذي أصبحت فيه قضية الفيديوهات الإباحية للمخرج والبرلماني المصري خالد يوسف هي القضية الأكثر صخبًا وإثارة للجدل، تتردد من وقت لآخر أسماء لفنانات حول علاقتهن به، بعد الكشف عن 4 أسماء حتى الآن هن الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج والراقصة كاميليا وسيدة الأعمال منى الغضبان.

ومن بين من تم الزج باسمها من الفنانات، الممثلة الشابة منى شلبي، بسبب علاقة الحب التي كانت تجمع بينها وبين خالد يوسف، والتي انتهت بالخطوبة ولكن سرعان ما تخلصت منه واعلنت انتهاء العلاقة بينهما.

غير أن شلبي لم تعلق من قريب أو بعيد على تلك الشائعات التي ربطت بينها وين قضية المقاطع المنتشرة، كما فعلت فنانات أخريات، من بينهن ميريهان حسين، ورانيا يوسف.

وظهرت أخيرًا بين صديقاتها حلا شيحا وايناس الدغيدي وعمتها الاعلامية بوسي شلبي بتكريمها في مهرجان "أسوان للأفلام القصيرة".

وشاركت متابعيها على تطبيق "انستجرام" بمجموعة من الصور، وأكدت في تعليق أن "السعادة في سهرة مع البنات".