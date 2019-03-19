تراند اليوم : مذيعة مصرية تتسبب في غضب عارم بالمملكة السعودية

تسببت الإعلامية المصرية رنا هويدي في غضب عارم في المملكة العربية السعودية بسبب تغريدة عبر حسابها على موقع Twitter، والذي يحمل اسمها وعلامة موثقة بذلك.

بدأ الأمر عندما انتشرت تغريدة على حساب مذيعة MBC مصر، بأن الدول التي يطلق عليها إسلامية مثل السعودية وإيران وباكستان ومصر، هم أكثر الدول التي ينتشر بها التحرش والاغتصاب الجنسي والختان”.

مما جعل عدد كبير من الشعب السعودي يشعر بالاهانة مطالبين بطردها من قناة MBC وإطلاق هاشتاج #سب_السعودية_وتعين_في_mbc نظرا لتقديمها برنامج “حديث المساء”.

ولم يكتفوا بذلك، بل وجّهوا اتهامات للقناة أيضا، محملين إدارتها مسؤولية ما حدث لدعمها “هويدي” بعد إهانتها للسعودية.

وبعد انتشار التغريدة بشكل كبير، تم إغلاق الحساب الذي يحمل اسم رنا دون وضوح من المتسبب في إغلاقه؛ هل إدارة القناة أم رنا أم شخص أخر.

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وقامت رنا بعمل حساب أخر يحمل اسمها ولكنه غير موثق لتوضح حقيقة الأمر وأن حسابها الأول تم سرقته ولديها الدليل، إضافة إلى أن ما تم نشره هو فوتوشوب.

كما أكدت رنا عبر تغريدة أخرى أنها من المستحيل أن تسب السعودية لأنها بلدها الثاني.

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