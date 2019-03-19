تراند اليوم : محامية شيما الحاج ومنى فاروق تفجر مفاجأة في التحقيقات

شيما الحاج ومنى فاروق

قالت حنان أحمد، محامية الفنانة شيما الحاج، إنها قدمت عقدي زواج عرفي لموكلتها شيما ومنى فاروق إلى محكمة جنح مدينة نصر اليوم الأحد، لإثبات زواجهما من المخرج خالد يوسف.

وأضافت أحمد أن زواج خالد يوسف بشيما ومنى فاروق كان منذ عام 2014.

وطالبت محامية شيما أمام المحكمة بإخلاء سبيل الفنانتين دافعة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهما، لوجود محل إقامة ثابت وعدم خشية تأثيرهما على شهود الواقعة. ودفعت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الفنانتين بمضي المدة لأنه مضى على الفيديوهات المتداولة أكثر من 3 سنوات.

وأشارت حنان إلى أن النيابة تنتظر استلام تحريات مباحث الإنترنت وتقريرها الفني، لبيان كيفية تسريب الفيديوهات والمسؤول عن ذلك بالإضافة لموعد تصويرها، مؤكدة أن الفيصل في هذه القضية هو من قام بنشر وتسريب هذه الفيديوهات ولابد من تحديده ومحاكمته لأنه المتهم الرئيسي الذي أساء للمجتمع.

Advertisements

وأكدت محامية الفنانة شيما ثقتها في القضاء المصري، لافتة إلى أن شيما ومنى فاروق أكثر المتضررين من تسريب الفيديوهات لتأثيرها على سمعتهما باعتبارهما سيدتين كانتا متزوجتين من المخرج خالد يوسف.

وقرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي.