تراند اليوم : بالفيديو - بعد اعترافاتها المثيرة عن خالد يوسف.. ياسمين الخطيب تتحدث عن خيانة زوجها وما فعلته معه...

خلال حلولها ضيفة في برنامج "قطعوا الرجالة" مع راغدة شلهوب الذي يعرض عبر قناة "النهار"، اعترفت الإعلامية ياسمين الخطيب بتعرضها للخيانة من قبل أحد أزواجها، مشيرة إلى أنها اكتشفت تلك الخيانة ولم تمر عليها.

وكشفت أنها ليست من النساء اللواتي يتقبلن الخيانة حتى ولو كانت نزوة، كما أنها ترفض أن تقبل أي سيدة بالخيانة لمجرد الحفاظ على العائلة ووصفتها بأنها تكون حينها قليلة الحيلة وهي لا تقبل بأن تكون كذلك.

وتحدثت عن التجربة التي مرت بها وقالت: "اكتشفت الخيانة من خلال رسائل على الهاتف وأقوال شهود"، مضيفة أن الفتاة الأخرى قد تحدثت معها في هذا الشأن مما أثبت لها خيانته بالفعل.

وكان لها رد فعل غريب على تلك الخيانة فهي لم تنسحب كما كانت تعتقد ولكنها قررت البقاء لتثبت لنفسها أنها قادرة على الاحتفاظ بزوجها وبأنه نادم على ما فعله ومن ثم تتركه.

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وكشفت أنها كانت تمثل سعادتها معه لأنها على علم بخيانته ولكنها أرادت تعزية نفسها في الشهور التي قضتها معه عقب الخيانة.

وقالت إن هذا الوضع كان يتضمن نشوة غير عادية لأنه يحاول طوال الوقت إرضاءها بأي طريقة والاعتذار لها وتلبية رغباتها، وكشفت الخطيب أنها لا تعلم حتى الآن سبب خيانته له مع هذه المرأة التي وصفتها بأنها أقل منها شكلا وعقلاً وفي كل شيء.