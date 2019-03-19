حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

نفى شقيق الفنانة المصرية حنان ترك، حسام حسن عبدالكريم، الأنباء التي تحدثت عن عودة شقيقته بفيلم جديد حمل اسم "النداهة"، مؤكدًا أنه لم يعرض عليها أي أعمال خلال فترة اعتزالها البالغة 7 سنوات.

وقال عبد الكريم، إن أنباء عودة شقيقته حنان ترك، بفيلم ”النداهة“ غير صحيحة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يُعرض عليها أي أعمال فنية جديدة.

وأضاف: أن ”ترك“ لم تعتزل الفن، بينما انقطعت فترة عن الظهور، لأسباب خاصة، بجانب عدم وجود أعمال جديدة مناسبة حتى الآن.

يذكر أن أخبارًا قد تم تداولها بشدة خلال الساعات الماضية عن عودة الفنانة المصرية حنان ترك، وأنها تستعد لتسجيل الفيلم الجديد، باسم ”النداهة“، قبل أن تؤكد مصادر مقربة منها عدم صحة هذه الأنباء.