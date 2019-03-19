مشاهدة: مسلسل أبو العروسة الحلقة 114 عبير تفكر في الطلاق!

اعلنت فضائية دي ام سي عن تأجيل الحلقة السابقة من مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني؛ بسبب عرض مؤتمر اقتصادي شارك خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال كلمة مهمة.

وحضر المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى، وشريحة كبيرة من المسؤولين المصريين.

وشهدت الحلقة الماضية من «أبو العروسة» شك زوجته «زينة» التي تلعب دورها الفنانة ولاء الشريف، فى زوجها «طارق» محمود حجازي لأول مرة، بعد أن أخفى عليها خروجه مع صديقته «سلم».

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بدوره، قرر "عبد الحميد" الذي يلعب دوره الفنان سيد رجب، سحب الأموال التي وضعها فى البوسطة من أجل تحاليل وعملية «عايدة» سوسن بدر، دون أن يعلم أحد بهذه العملية.

مسلسل أبو العروسة تدور أحداثه حول الطبقة المتوسطة وحال الموظف المصري بعد خروجه على المعاش، بجانب تسليط الضوء على مشكلات أبنائه.

ابو العروسة من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، يشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، محمود حجازي، وكوكبة أخرى من نجوم الشاشة المصرية.