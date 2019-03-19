شاهد: فضيحة رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جريئة جديدة، أثارت بها الجدل مجددًا، حيث ارتدت فستانًا أحمر قصير، أظهر ساقيها بشكل كبير، الأمر الذي عرضها إلى سيل من الانتقادات والشتائم من قبل كثير من المتابعين.

ونشرت يوسف صورتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "مساء الخير"، ظهرت خلالها مُرتدية فستانًا ”فوق الركبة“، أثارت من خلاله غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، وذلك بعد أشهر على حادثة الفستان الفاضح.

يذكر أنه من حين لآخر، تنشر رانيا صورة لها بأحدث إطلالاتها التي دائما تثير الجدل بسبب جرأتها، آخرها جلسة تصوير لإحدى المجلات التي تطرح بالإنجليزية، حيث ظهرت بفستان أسود شفاف.

وتشارك رانيايوسف في دراما رمضان 2019 بمسلسل وبينا ميعاد، مع المخرج أحمد خالد موسى، برفقة الفنانة غادة عادل، وكوكبة أخرى من نجوم الشاشة المصرية. وفق "صدى البلد"