التعليم: الآن بالرقم القومي نتيجة المسابقة التعليمية لعقود المعلمين

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة المسابقة التي أقامتها لعقود المعلمين، وتم إرسال بيانات القبول لمتقدمين لإعلامهم، بالإضافة إلى نشر النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، اعلن بعدها السيد الدكتور – محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم – شئون المعلمين – في حديثه في المؤتمر الذي انعقد يوم السبت للإعلان عن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين مشيراً فيه إلى أن نتيجة النجاح في الاختبارات بلغت وفق إحصائيات نتيجة مسابقة المعلمين نحو 71% من نسبة المتقدمين الأمر الذي يعبر عن مستوى جيد جداً للمتقدمين وفرصة القبول لمعظم المتقدمين.

الإحصائيات الرسمية لنتيجة الاختبارات لمتقدمي التعيينات

كانت الإحصائيات للاختبارات أشارت وفق السيد الدكتور محمد عمر أن درجات الرأفة أفادت في إعلاء نسبة النجاح في مسابقة المتقدمين للعمل كمدرسين إلى نسبة 46940 ناجحاً بينما عدد من لم يحالفهم الحظ في المسابقة إلى نحو 18000 راسب وراسبة في مسابقة التعيينات، وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً مع وزارة التعليم العالي من أجل تحسين مهارات المعلمين الناجحين في المسابقة لتأهيلهم على أعلى مستوى ، حيث أن الوزارة لن تقوم بتعيين إلا من يتم أعماده من وزارة التعليم العالي كمتأهل للتدريس للطلبة والعمل بالمدارس.

لينك النجاحين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين :

على من تقدم للمسابقة ويرغب في معرفة النتيجة لمسابقة العقود للمعلمين أن يقوم الضغط هنا

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معايير الأفضلية بين المتقدمين في مسابقة التعيينات لشغل معلم:

بناء على ما تم ذكره من خلال نائب وزير التعليم في المؤتمر الذي تم انعقاده فإن هناك 6 معايير لأسبقية التعيينات :