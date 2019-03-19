حقيقة وفاة الفنان الأردني عدنان شهاب

توفي، اليوم الثلاثاء، الفنان الاردني عدنان شهاب صاحب اغنية بطل الملاعب يا أردني، إثر وعكة صحية مفاجئة ألمت به في إحدى المشافي الأردنية.

ونعى مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفنان، الذي وافته المنية بعد عصر الثلاثاء، وسيوارى جثمانه الثرى غدا الأربعاء. وفق "خبرني"

ولد عدنان شهاب في عمان في منزل والده بشارع السلط الملك الحسين وكان بالقرب من مسجد التلهوني القديم، ودرس منذ صغره في مدارس عمان منها ثانوية عمان التي كانت توجد في شارع الملك طلال في مكان سوق اليمنية المعروف الآن.

وأكمل شهاب تعليمه المدرسي العالي في مدرسة السلط الثانوية البداية الفنية أثناء دراسته في ثانوية عمان الوحيدة آنذاك ثم ثانوية السلط واشتراكه في النشاطات الفنية.

وكان يشرف على أعماله مدرس الاجتماعيات الأستاذ وهيب الأفيوني والذي تواصل معه بعد التخرج من خلال مسرحية أميرة الأندلس للشاعر أحمد شوقي في دور المعتمد بن عباد الأندلسي.