تريند اليوم : تسريب الفيديو الإباحي للإعلامية رنا هويدي وخالد يوسف

فنون - 19/03/2019 14:27

الخليج 365 - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي للإعلامية رنا هويدي مع شخص آخر قيل أنه المخرج المصري خالد يوسف مجددًا، في الوقت الذي يتهم فيه الأخير جهات مصرية بالتشهير فيه، لأنه عارض التعديلات الدستورية.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الإعلامية رنا هويدي، الموظفة في "أم بي سي" سابقًا، في المطار أثناء محاولتها السفر، وبحوزتها مبلغًا كبيرًا من المال، وفق ما تداولته وسائل إعلام مصرية مؤخرًا.

وسارعت الفيسبوك إلى حذف المقاطع فورًا، لأنها تعد اخترقًا للخصوصية، وتمنع إدارة الشبكة الاجتماعية الترويج لمثل هذه الفيديوهات، خاصة مع البلاغات الكثيرة التي تم تقديمها لحذف المقاطع.

وأحدث الفيديوهات ضجة كبيرة بين المصريين الذين اتهموا بعض الشخصيات القريبة من السلطات والجهات المعنية بأنها تقصد ترويجها لتأجيج الرأي العام ضد المخرج خالد يوسف.

وصرح البرلماني والمخرج المصري بأنه يتعرض لحملة شرسة ضده، ويطالب النيابة العامة بالتدخل لوقف ما وصفها "بالمهزلة"، مؤكدًا بأنه لن يتم النيل منه، وأنه على يقين بأن القانون سيأخذ مجراه.

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ويأتي نشر مقطع فيديو للإعلامية رنا هويدي بعد تسريب صورة إباحية لها من الفيديو، وتم تداولها على نطاق واسع.

وكان المصريون قد تعرضوا لصدمة بعد نشر فيديوهات إباحية للفنانتين شيماء الحاج ومنى فاروق، مع المتهم خالد يوسف.

وحظرت النيابة المصرية النشر في القضية بعد الضجة التي حدثت على وقع التسريبات، خاصة بعد إلقاء القبض على سيدة الأعمال منى الغضبان، والراقصة كميليا، شبيهة الفنانة رانيا يوسف، اللتان تم توجيه التهمة لهما في قضية الفيديوهات الإباحية.

واعترفت الفنانتان منى وشيماء بأنهما كانتا متزوجتان عرفيًا من المخرج، وهو نفس اعتراف سيدة الأعمال منى الغضبان، في حين لم يتم نشر اعترافات الراقصة كميليا والإعلامية هويدي.