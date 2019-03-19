حلا شيحة تعود للحجاب من جديد

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة لها بالحجاب، أثناء مشاركتها في مسلسلها الجديد "زلزال" برفقة الفنان محمد رمضان.

وكشفت شيحة، عن صورة لها من كواليس تصوير المسلسل وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، فكتبت: ”صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان ٢٠١٩.. مفاجأة حلوة لجمهوري“.

وحرصت حلا شيحة، على إغلاق خاصية التعليق في وجه متابعيها، ربما لأنها لا تريد رؤية أي تعليقات سلبية منهم.

وأكدت الفنانة المصرية، مشاركتها في مسلسل محمد رمضان، وذلك بعد قرار كانت اتخذته باعتزال الفن وارتداء النقاب، عقب طلاقها من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، وزواجها من كندي كان اعتنق الإسلام قبل زواجهما ببضع سنوات.

يذكر أن حلا شيحة أعلنت في آب/أغسطس 2018 خبر خلعها للحجاب، وعودتها للتمثيل بعد ابتعادٍ دام 12 عامًا، حسب إرم نيوز.