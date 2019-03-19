تراند اليوم : هل غدا عطلة في العراق 20-3-2019 هل يوم الاربعاء والخميس...

الخليج 365 – العراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ، عدد من الانباء التي تتحدث عن وجود عطلة رسمية يومي الاربعاء والخميس في العراق ، وتعطيل الداوم الدراسي والحكومي لجميع المحافظات العراق .

وتسائل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة وجود عطلة يومي الاربعاء والخميس ، وبعد التأكد من الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تبين أن عدد من المحافظات العراقية أعلنت احتساب يوم الاربعاء الموافق 20 مارس 2019 عطلة رسمية بمناسبة عيد نوروز ، حيث أكدت محافظة كركوك وديالي تعطيل الدوام الدراسي بشكل رسمي يوم الاربعاء وتعطيل دوام الحكومي والمؤسساتي يوم الاربعاء .

فيما أعلن مجلس الوزراء العراقي عن عطلة يوم الخميس ٢١/آذار مارس ، و هي عطلة رسمية لجميع محافظات العراق بمناسبة أعياد الربيع، حيث يتم تعطيل الدوام الدراسي والحكومي والمؤسساتي لجميع المحافظات العراقية .

محافظ كركوك يعلن عن عطلة نوروز للأيام الاربعاء والخميس