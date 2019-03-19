تراند اليوم : تسجيل الحج 2019 سلطنة عمان .. نتيجة الحج 2019 سلطنة...

الخليج 365 – سلطنة عمان

نستعرض لكم زوارنا الكرام رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 في سلطنة عمان فور الاعلان عنها رسميا ، ونتيجة الحج للعام 2019 في سلطنة عمان لجميع الراغبين بالتسجيل لأداء مناسك الحج هذا العام في سلطنة عمان ، وخطوات وشورط التسجيل لاداء مناسك الحج في سلطنة عمان.

فقد اعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان عن فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج للعام 1440/ 2019 عبر النظام الالكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان على الرابط التالي ( www.hajj.om ) .

أولاً: طريقة التسجيل:

1- أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي ( www.hajj.om ) بشكل مباشر خلال الفترة المحددة أعلاه فقط ويتيح النظام ثلاث طرق للتسجيل المباشر(التسجيل بإدخال الرقم المدني أو بالبطاقة الشخصية أو برقم الهاتف النقال إن كانت شريحة البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعمة بنظام التصديق الالكتروني ” pki “).

2- مواقع التسجيل الإضافية: المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار وإدارات ومكاتب الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات والولايات أو مكاتب مراكز سند بجميع محافظات السلطنة.

3- أن يتم اختيار المرافق للرجل أو المحرم أو المرافق للمرأة من الذين سبق تسجيلهم بالنظام.

4- سيتم الاعتماد في التسجيل على الرقم المدني المدون بالبطاقة الشخصية شريطة أن تكون سارية المفعول ، وأن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول .

5- أن يستخدم رقم هاتفه الشخصي (النقال) أثناء عملية التسجيل لأجل استلام الرسائل النصية من النظام أو البريد الالكتروني الشخصي وهو الوسيلة المعتبرة للتواصل بأي إجراءات أو بلاغات وما يترتب عليها من تبعات.

ثانيا: ضوابط واشتراطات التسجيل:

1- ألا يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.

2- أن يختار نوع الحج من المحدد بالنظام بما يتوافق مع الواقع.

3- أن يلتزم بإرفاق المستندات اللازمة لإثبات الوصية بالحج بالنظام بحيث تكون وصية مصدقة من جهات الاختصاص “الوصية بالحج المعتمدة من القاضي أو الكاتب بالعدل, الوصية العرفية المصدق عليها من القاضي أو الكاتب بالعدل, أو أية وصية بالحج تم إقرارها من القاضي أو الكاتب بالعدل وأن يحدد تاريخ كتابة الوصية بحسب المدون بالمستند وأن يدخل الرقم المدني لمن يقوم بالحج نيابة عنه إن وجد.

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4- أن يلتزم مقدم الطلب في حج التطوع بتحديد آخر سنة أدى فيها مناسك الحج.

5- أن يلتزم مقدم الطلب بقراءة الشروط والأحكام قبل تأكيد عملية التسجيل في النظام وعليه تحمل التبعات القانونية المترتبة على مخالفتها بعد الموافقة عليها.

6- لن يعتد بأي طلب يتم تقديمه خارج النظام الالكتروني لتسجيل الحجاج أو يكون بعد الفترة المحددة سوى ما يتم الإعلان عنه في الصحف المحلية من قبل الوزارة.

7- لا يعتبر التسجيل بالنظام وعداً بمنح الاستحقاق أو الموافقة النهائية على ذلك إلا بعد الانتهاء من عملية التسجيل وفرز أولويات الاستحقاق وتحديد المستحقين بالفرص وإبلاغهم رسميا وفق المقرر بالنظام من قبل الوزارة.

8- إن كان مقدم الطلب من المقيمين فيجب ألا تقل مدة إقامته في السلطنة عن سنة وألا يكون ممن سبق لهم الحج من السلطنة.

ثالثا: ضوابط منح الاستحقاق:

1- تمنح فرص الاستحقاق أليا بعد التأكد من صحة البيانات في حدود العدد المخصص لحجاج السلطنة من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية ويتم إبلاغ المستحق برسالة نصية عبر النظام.

2- يحق للوزارة إلغاء الفرصة إذا ثبت لديها عدم صحة البيانات التي التزم بها المتقدم للمنافسة على فرص الاستحقاق.

3- إذا اعتذر المستحق بالفرصة فليس له الحق في الالتزام بها لأشخاص آخرين وإنما تمنح مباشرة عبر النظام للمستحق التالي في الفرز.

4- يجب أن يلتزم المستحق للفرصة باختيار شركة حج من المحدد في النظام خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام بحيث يكون الاختيار من المستحق بنفسه أو بمعرفته المباشرة أو من يخوله, ويجب إنهاء الفحوصات الطبية والتطعيمات المطلوبة خلال شهر من اختيار شركة الحج، وتفوت الفرصة تلقائيا بعد مرور الفترة المحددة ويتحول الاستحقاق لشخص آخر من النظام.

5- يعتبر اختيار شركة حج من النظام التزاما من قبل المستحق بما يترتب على ذلك من تبعات مالية, ويعتبر اختياره إقراراً بالموافقة على التعاقد مع شركة الحج وعليه الالتزام بدفع المستحقات بحسب المنصوص عليه في النظام ويكون العقد عبر النظام الالكتروني ملزما للطرفين أمام الجهات المختصة ويحق للوزارة إلغاء الطلب إن ثبت عدم التزام المستحق بالدفع المالي خلال الفترات المقررة.

ملاحظة: لن يعتد بأي طلب تم تقديمه قبل هذا الإعلان أو جاء تقديمه بعد انقضاء الفترة المحددة أو لم يستكمل المرفقات المطلوبة التي تم اشتراطها أعلاه.

رابط تسجيل الحج 2019 سلطنة عمان من خلال الرابط التالي .