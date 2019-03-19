الأمريكية إيمي شومر تكشف تفاصيل برنامجها الكوميدي

كشفت النجمة الأمريكية الكوميدية، إيمي شومر عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" عن برنامجها الجديد مع شبكة "Netflix" بعنوان "Growing".

وتستعد النجمة الأمريكية لبدء عرض أولى حلقات برنامجها بشكل حصري لعملاء الشبكة.

سيتم تقديم البرنامج على طريقة الـ"ستاند أب كوميدي" وسيتمحور حول العديد من المشكلات الاجتماعية على طريقة شومر الساخرة، والبرنامج من كتابتها وإنتاجها.

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واعتادت ايمي تقديم هذه النوعية من الكوميديا في عدد من أعمالها السينمائية التجارية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آخر أعمال شومر الفنية كانت فيلم "I Feel Pretty" والذي تم طرحه في أبريل من العام الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 88 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط 32 مليون دولار، حسب مصراوي.