طريقة تفعيل شريحة البيانات للتابليت المدرسي لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي

مع القرار الجديد الصادر من وزارة التربية والتعليم بشأن تطبيق التابلت المدرسي علي طلاب الصف الأول الثانوي كمرحلة أولي تمهيدا لتطبيقه علي باقي المراحل في الأعوام المقبلة بدأت المدارس بالفعل في جميع المحافظات في تسليم الطلاب أصحاب الصف الأول الثانوي والمعلمين في تسليم جهاز التابلت اللوحي خلال الأيام القليلة الماضية ولقد أعلن أمس الدكتور / طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن البدء في تسليم وتفعيل الشرائح الخاصة بالجهاز اللوحي ( التابلت) حيث يتولى تسليم هذه الشرائح الشركة المصرية للاتصالات من خلال عدة إجراءات متبعة.

إجراءات تسليم شريحة بيانات التابليت

يتوجه مندوب من الشركة المصرية للاتصالات (we ) إلي المدرسة المقرر أسمها طبقا لبيان الوزارة حتي يقوم بتسليم جهاز التابلت للطالب والمعلم.

حددت الوزارة فترة تسليم الشريحة في الفترة من يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019 حتي يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 .

ضرورة إحضار الطالب وولي أمره للمستندات المطلوبة لتسليم الشريحة وهي بطاقة الرقم القومي للطالب إذا كان لديه بطاقة رقم قومي سارية وفي حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي يتم تسليم شهادة ميلاد حديثة ضوئية.

تسليم ولي الأمر لأصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها.

تسليم الكود المدرسي للطالب.

يقدم المعلم بطاقة الرقم القومي الخاصة به للاطلاع عليها مع تقديم الكود الخاص به.

يقوم كلآ من الطالب / المعلم / ولي الامر بعد تقديم المستندات المطلوبة بالإقرار علي استلام شريحة التابلت.

شريحة التابت يتوافر عليها باقة بقيمة 1 جيجا إنترنت مجانا الشهر الأول.

بدأ من الشهر الثاني يقوم الطالب بالاشتراك الشهري بأجر رمزي بقيمة 5 جنيه لأول قيمة (1جيجا) للاستخدام وفي حالة رغبة الطالب أو المعلم علي الاختيار من الباقات الإضافية الأخري التي تمنحها الشركة المصرية (we ).

يتم تفعيل الشريحة للطالب أو المعلم بعد مضي مدة 48 ساعة من إنهاء إجراءات التعاقد والاستلام من قبل المندوب.

توفر الشركة المصرية للاتصالات رقم لتلقي الشكاوى وهو الرقم (111) أو من آي محمول علي رقم 19777.

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هذا ويأتي الهدف من تسليم شريحة تليفون للطالب والمعلم من قبل شركة الاتصالات حتي تكون خدمة الإنترنت متاحة خارج المدرسة للوصول إلي المحتوي الرقمي المتوافر علي موقع بنك المعرفة المصري حتي يتيسر تأدية الامتحانات بصورة إلكترونية علي أن يتم تسليم الشريحة للطلاب والمعلمين بدون دفع آي رسوم إدارية أو مصاريف استلام لها.