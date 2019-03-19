سبب وفاة أسطورة السينما السوفيتية

توفي صباح اليوم الثلاثاء، المخرج السينمائي السوفيتي والروسي مارلين خوتسييف، داخل إحدى مستشفيات العاصمة موسكو، عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، إثر تعرضه لنزيف في الجهاز الهضمي، علما بأنه انطلقت مسيرته الإبداعية في خمسينيات القرن الماضي.

وبدأ المخرج السينمائي باكورة أعماله، بإخراج فيلم "الربيع في شارع زاريتشنايا"، علما بأنه ذاع صيته بعد إخراجه فيلم "الربيع في شارع زاريشنايا" عن قصة حب بين معلمة مدرسة وعامل. وفق روسيا اليوم

وشارك الأسطورة مارلين خوتسييف بآخر أعماله في تصوير وإخراج وكتابة سيناريو فيلم "ليس في المساء"، الذي تدور أحداثه حول حوار بين أديبي روسيا والعالم ليف تولستوي، وأنطون تشيخوف يبحث المشاكل اليومية التي تهم الروس.

كما اشتهر بفيلم "مطر تموز"، وفيلم "ساحة إيليتش" الذي أصبح بالنسبة للمثقفين السوفيت راية حملوها في مناهضة النزعة الستالينية.