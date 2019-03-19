شاهد: مسلسل أبو العروسة الحلقة 114.. هل تتخلص عبير من زوجها؟

أُجلت الحلقة الـ 113 من مسلسل «أبو العروسة»، إلى اليوم الإثنين؛ بسبب بث وقائع الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذى انعقد على مدى الأيام الماضية في مدينة أسوان. الحلقة هنا

وحضر الجلسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى.

وشهدت الحلقة الماضية من «أبو العروسة» شك «زينة» التي تلعب دورها الفنانة ولاء الشريف، فى زوجها «طارق» محمود حجازي لأول مرة، بعد أن أخفى عليها خروجه مع صديقته «سلم».

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من جهته، قرر «عبد الحميد» الفنان سيد رجب، سحب الأموال التي وضعها فى البوسطة من أجل تحاليل وعملية «عايدة» سوسن بدر.

مسلسل أبو العروسة تدور أحداثه حول الطبقة المتوسطة وحال الموظف المصري بعد خروجه على المعاش، بجانب تسليط الضوء على مشكلات أبنائه.

العمل من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، يشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمد عادل، خالد كمال، محمود حجازي.