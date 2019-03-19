شركة إماراتية تبتكر ملابس للجمال

أبو ظبي / سوا / شركة إماراتية تبتكر أول خط ملابس مخصص للجمال يحقق نجاح مدوي في وقت قياسي.



إذا كانت الملابس الرياضية تساعد الرياضين على الأداء بشكل أفضل، فلا يوجد مانع من الاعتماد على التكنولوجيا وتطبيق نفس الفكرة على الحيوانات، وهو ما حدث بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة “الشبلة” التي أطلقت خط أزياء مخصص للجمال فقط.



تقرير موقع Oddity Central أشار إلى أن الشركة أطلقت بالفعل خط ملابس مخصص للجمال فقط، قد يبدو غريبا من الوهلة الأولى ولكنه رغم ذلك حقق نجاح مدوي من قبل المختصين بالجمال وأصحاب الحظائر الضخمة.

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وعلى الرغم من أن الملابس الرياضية المخصصة للحيوانات يتم العمل عليها بهدف تحسين أداء تلك الحيوانات في المسابقات الرسمية مثل الملابس المخصصة للأحصنة، ترى “آن فولتر” المؤسسة المشاركة للشركة أنه لا مانع من تطبيق نفس الفكرة على الجمال، دون الحاجة أن تكون الملابس ذات أهمية من حيث تحسين قدرتها على التحمل أو الركض لمسافات أطول، فكل ما يهم هنا هو الأناقة والجمال ليس أكثر.



بدلة الجمال مصنوعة من مواد لينة وسميكة لتغطية جسم الجمل بالكامل عدا منطقة الرأس ووفقا لتقرير الشركة فهي تساعد في تحسين الدورة الدموية من خلال تضييق الأوعية الدموية ويجب على الجمال أن ترتديها قبل وبعد التدريب نظرا لقدرتها على زيادة تدفق الدم والأكسجين الى العضلات.



يذكر أن سعر البدلة الواحدة 1000 دولار (3700 ريال سعودي) تقريبا، ولكن “فولتر” أكد أنها تستحق كل دولار يدفع من أجلها.