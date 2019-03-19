تراند اليوم : مسلسل العهد الجزء الثالث الحلقة 24 بث مباشر مدبلجة FulL...

الخليج 365 – تركيا

من المتوقع أن تشهد الحلقة 24 من مسلسل العهد الموسم الثالث ، عودة يافوز للفريق بعد انقاده و صاحب الكرسي والد أتاش ، والعديد من الاحداث درامية جديدة ، ومفاجئة تشهدها تفاصيل حلقة الموسم الثالث من مسلسل العهد الحلقة 24 والتي يترقبلها آلاف من متابعي مسلسل العهد المسلسل التركي الرومانسي الحربي ، والذي شهد اقبال ومتابعة كبيرة من قبل آلاف المشاهدين في الوطن العربي طيلة عرض المسلسل في موسمه الاول والثاني والثالث.

مسلسل العهد الجزء الثالث الحلقة 24 مدبلجة من خلال الرابط التالي .

وتدور أحداث مسلسل العهد في أطار أكشن حربي حول ثلاثة عشر من الضباط الأتراك الذي يتم اختيارهم بعناية كبيرة من جانب القوات الخاصة التركية لتكوين فريق مميز يقوم بعدد من العمليات لردع المنظمات الإرهابية المستوطنة على حدود تركيا وافساد مخططاتها التدميرية ضد الدولة.

وتكمن عوامل نجاح الفريق في تميز أعضائه وقدراتهم القتالية العالية كما يضم الفريق عناصر هامة من الاستخبارات التركية وعناصر بارعة في فك الرموز والألغاز وابطال مفعول القنابل وقناصة مما يسهل مهمتهم في العمليات التي يخوضوها ويرأس الفريق يافوز كارسوا الذي يجسد دوره النجم تولغا ساريتاش.

وقد نجح مسلسل العهد في تجسيد أهمية دور المرأة إلى جانب الرجل في المجتمع من خلال التركيز على دور الطبيبة الشابة بهار التي تمارس عملها وسط القتال على الحدود وتتحمل العناء من أجل انقاذ حياة الأطفال واللاجئين ودور المقاتلة ايلام التي تنجح بفضل ذكائها وقوتها الكبيرة في افساد عدد من المخططات والهجمات الإرهابية ودور الأم جولار التي تقف كسند وعون لأبنائها في ظل انشغال الأب بتأدية دوره أتجاه الوطن.

و مسلسل العهد هو أحد أهم وأنجح المسلسلات في تاريخ الدراما التركية حيث يجسد المسلسل المعارك الداخلية التي يشنها الجيش التركي في سبيل ردع المنظمات الإرهابية التي تستوطن على الحدود وتقوم بأعمال تخريبية وتدميرية داخل الأراضي التركية.

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وقد نجح مسلسل العهد في ترك أثر كبير لدى المُشاهد التركي منذ عرض أولى حلقاته في الثالث من شهر أبريل عام 2017 مما أدى إلى تصوير الموسم الثاني الذي بدأ عرضه في شهر سبتمبر من نفس العام وتستمر عرض حلقاته حتى الآن، ويُجرى التحضير للموسم الثالث من المسلسل.

وقد تم اختيار النجم تولغا ساريتاش لتجسيد دور البطولة في المسلسل خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل بنات الشمس مع النجمة هاندا أرتشيل، وسوف نستعرض معكم من خلال السطور التالية بعض المعلومات عن مسلسل العهد وأبطاله كما سنعرض لكم قصة مسلسل العهد إضافة إلى موعد عرضه والقناة الناقلة له.

مسلسل العهد Söz

ويعتبر مسلسل العهد أحد أهم المسلسلات التي ينتظرها المشاهد التركي أسبوعياً حيث نجح صناع المسلسل في صياغة حبكة وقصة مميزة مليئة بالأحداث المثيرة فكل حلقة من المسلسل هي عبارة عن سلسلة من المعارك والمغامرات كما يعتمد المسلسل على معدات تصوير عالية الجودة مما يساهم في جذب المشاهد والتأثير به.

مواعيد عرض مسلسل العهد Söz

يُعرض مسلسل العهد مساء كل يوم اثنين من كل أسبوع على قناة star tv التركية، ويمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل كاملة ومترجمة على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل العهد الجزء الثالث الحلقة 24 مدبلجة من خلال الرابط التالي .