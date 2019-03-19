تراند اليوم : مسلسل كنا اصدقاء جميع الحلقات (مسلسلات سورية) – YouTube

الخليج 365 – سوريا
محبي المسسلات السورية ، نضع بين أيديكم حلقات المسلسل التركي الجديد “كلنا اصدقاء” لجميع الباحثين عن مشاهدة المسلسل السوري المميز والذي حاز على اعجاب ومشاهدة كبيرة من قبل متابعي المسلسل .
حيث تدور أحداث المسلسل في إحدى البلدات السورية وقصة شاب وفتاة يحبان بعضمها لكن القدر فرقهما بسبب ظغوطات الأهل ، في ظل أحداث درامية مميزة للغاية .
أبطال العمل عباس النوري
صباح بركات
جهاد سعد
نورمان أسعد
غسان سلمان
عدنان بركات
ثراء دبسي
هاني الروماني
سلوى سعيد
أنطوانيت نجيب
أديب قدورة
محمد الحريري
عبدالمولى غميض
محمد الشيخ نجيب
لينا حوارنة
توفيق إسكندر
تولاي هارون
نضير لكود
فاروق الجمعات
رامز عطا الله
جمال نصار
سوسن ميخائيل
نصر شما
ريم عبد العزيز
سليم كلاس ضيف الشرف
ظفيرة قطان ضيفة الشرف
دينا خانكان
فراس حسن
بري العواني
ضيف الله مراد
سائدة الجمال
ريم الكنج
أسامة الحسيني
إخراج: محمد بدر خان. تأليف: محمد بدر خان.