تراند اليوم : ابطال مسلسل غصون في الوحل ومواعيد عرض واعادة مسلسل غصون...

الخليج 365 – الكويت

قدر المسلسل الكويتي غصون في الوحل من جذب أنظار المشاهد العربي لمتابعة جميع حلقات المسلسل غصون في الوحل المميز ، حيث يتصدر معدلات البحث يومياً عبر جوجل لمشاهدة حلقات مسلسل غصون في الوحل ، حيث يعرض مسلسل غصون في الوحل الكويتي يوميا في تمام الساعة السادسة مساءاً كل يوم على قناة mbc4 .

اما موعد اعادة مسلسل غصون في الوحل الكويتي mbc يوميا في تمام الساعة الرابعة عصراً .

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تدور أحداث و قصة مسلسل غصون في الوحل كاملة حول فتاة اسمها غصون تقوم بهذا الدور الفنانة هجى حسين وهي إمرأة في الأربعين من عمرها يملؤها الحقد تجاه الآخرين ولديها عقد نفسية كثيرة، حيث تتعامل بكل فظاظة مع الآخرين وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على الحياة الخاصة بها ويجعلها عرضة للكثير من المواقف التي تفقدها إحترامها وحبها لدى الآخرين، وتشغل منصب رئيسة قسم الموظفات وتتعامل مع الموظفات بطريقة سيئة وتدخل معهم في الكثير من الصراعات وتمارس التسلط عليهن، هذه هي قصة مسلسل غصون في الوحل كاملة.

مسلسل غصون في الوحل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد دحام الشمري وعلي بدر رضا ، وﺗﺄﻟﻴﻒ: منى النوفلي .

ابطال مسلسل غصون في الوحل :- هدى حسين (غصون) محمد الرشيد (ممثل) (خالد) فوز الشطي (بدرية) لطيفة المجرن (شريفة) ريم ارحمة (روان) أميرة محمد (ابتسام) عبدالله الطراروة (فهد) عبدالله السيف (فواز) محمد الرشيد (خالد) سارة القبندي (الهام) علي الحسيني (ناصر) محمد المنيع (والد ابتسام وإلهام) محمد الوادي (فارس) أحمد الهزيم (زوج شريفة) شهد سلمان (والدة فواز سارةالراشد (عذاري طفلة بدرية) محسن الحداد (مبارك طفل بدرية) عبدالعزيز (مشاري طفل بدرية)