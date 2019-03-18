تراند اليوم : بالصور.. وصلة بكاء لمني فاروق وشيماء الحاج خلال التحقيقات

دخلت مني فاروق وشيما الحاج في وصلة بكاء خلال سماع أقوالهم ومواجهتهم بالفيديو الإباحي، وعلقت مني "ذنبي أني كنت متجوزة".

بدأ قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الكلية، نظر جلسة تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالظهور في الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير، ومنعت المحكمة دخول الصحفيين والتصوير.

وقالت مني فاروق وهي تحاول التخفي من كاميرات الصحافج "أنا برئيه أنا مظلومة حرام اللي بيحصلي ده".

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا ظهر معهما في الفيديو، بالتغرير بهما، وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما، واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

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وأوضحت المتهمتان أن «الفيديو قديم، وأنهما لا تعلمان من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى فوجئتا بالقبض عليهما».

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، تحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة

العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.