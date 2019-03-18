موعد عطلة الاسراء والمعراج في الدول العربية والإسلامية

أعلنت معظم الدول العربية، أن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الأربعاء، السابع والعشرين من رجب، الموافق الثالث من ابريل نيسان المقبل 3/4/2019.

وبهذه المناسبة، دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية العرب والمسلمين إلى القيام بواجبهم تجاه القدس، ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتعرض لاعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه.

وتمنى حسين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال البغيض.

وتعدّ حادثة الإسراء والمعراج في العقيدة الإسلامية حدثاً ضخماً من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة وجاء قبل الهجرة. وهي حادثة جرت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة.