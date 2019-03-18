منى عبد الغني تشارك في عمل رمضاني جديد

أعلنت شركة سينيرجي المنتجة لمسلسل "زلزال" الذي يلعب دور بطولته النجم محمد رمضان، انضمام الفنانة منى عبد الغني لأسرة المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وتعاقدت منى بشكل رسمي مع الشركة المنتجة للعمل خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأسبوع المقبل في الديكور الخاص بها.

وتجسد منى عبد الغنى شخصية زوجة ماجد المصرى، الذى يعد من أثرياء منطقة "العياط"، ولديهم ابنتهم الشابة الطالبة الجامعية ذات الـ 23 عاما، والتى تجسدها الفنانة هنادى مهنى.

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وكانت أخر أعمال منى عبد الغنى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هانى سلامة والذى عرض العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وشارك فى بطولته إبراهيم نصر، وميرنا نور الدين وعفاف شعيب، وأخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى، وذلك بحسب ما أورده موقع "اليوم السابع" المصري.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.