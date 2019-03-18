شاهد: سماعات "البلوتوث" تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

حذّر 250 عالماً من الأمراض الخطيرة التي تسبّبها سمّاعات الأذن اللاسلكية المعروفة باسم "بلوتوث"، حيث تصدر حقولاً كهرومغناطيسية غير مؤيّنة تفرز إشعاعات قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

جاء ذلك خلال تقرير أذاعته قناة "الغد" حول المخاطر الصحية الكبيرة، حيث أفاد التقرير بأن وضْع السماعات في قناة الأذن يعرّض الأنسجة الدماغية لمستوى عالٍ من الإشعاع، بالإضافة إلى إطلاق العلماء التحذيرات الناجمة عن استخدام السماعات اللاسلكية عام 2015، بحسب فضائية "الغد الإخبارية".

وأشار التقرير إلى أن الأمراض الناتجة من استخدام سماعات البلوتوث كثيرة، حيث تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأضرار الجهاز التناسلي، وإجهاد الخلايا، إضافة إلى الاضطرابات العصبية والنفسية.