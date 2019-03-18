أحمرُ شفاه وركبةٌ عارية .. تثيران الاستياء في مصر!

كثُرَ في الآونة الأخيرة مشاهدُ أثارت استياء وسخرية وربما سخط الكثيرين في مصر، فبينما أن المشهد يُعتبر عادياً في بعض دول الغرب إلّا أن مصر تتقيّد بعادات طالما حُوفِظ عليها.

فقد قام عمّال الترميم لبعض التماثيل في الميادين المصرية، بتجديد تمثال "الفلاحة المصرية" في مدخل مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، لكن التجديد هذه المرّة لم يُضِف إلا مزيداً من القُبح على عمل (المثّال) الراحل فتحي محمود.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، وفي موجة تفاعل سلبي تداول مستخدمو "فيسبوك" و "تويتر" صورةً للتمثال بعد ترميمه، وحسب الصورة المنتشرة تظهر الفلاحة وشفتاها باللون الأحمر الصارخ، فيما تبدو جالسة بركبة عارية مع لون ذهبي مثير للاستياء.

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وعلى الفور استجابت وزارة التنمية المحلية لموجة التفاعل السلبي مع التمثال، حيث قال مساعد الوزير خالد قاسم:" إن الوزارة بصدد التواصل مع مسؤولي محافظة الجيزة من أجل محاسبة المسؤول عن الشكل وأعمال الطلاء لتمثال الفلاحة".

وأوضح قاسم أن السلطات المحلية ستتواصل مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ بهدف إعادة التمثال لأصله بعدما شابَه نتيجة أعمال الطلاء.

ويُشار إلى أن مصر شهدت في الأشهر الأخيرة أكثر من حالة لتماثيل وُصِفت بالـ "قبيحة" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تدخلت السلطات أكثر من مرة لإصلاح الأمر.