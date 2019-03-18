تراند اليوم : حبس منى فاروق وشيما الحاج بسبب "الفيديو الفاضح"

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس مني فاروق وشيما الحاج في اتهامهما بممارسة الجنس مع مخرج مشهور، وروت الفتاتان تفاصيل الواقعة خلال التحقيقات التي أجريت معهما بعد القبض عليهما،وذلك 4 أيام.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.

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وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مطقع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتين.

وكان مقطع فيديو "فاضح"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للفنانة الصاعدة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج، إذ ظهرتا خلال رقصهما بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".