تراند اليوم : نتائج مسابقة المحضرين القضائيين الشفهي 2019 PDF وزارة العدل قائمة...

الخليج 365 – الجزائر

اطلع حصريا على كافة اسماء الفائزين والناجحين في مسابقة محضر قضائي الشفهي للعام 2019 في الجزائر ، والتي أعلنت عنه وزارة العدل الجزائرية بالاسم ورقم لجميع المتقدمين للامتحان الشفهي في الجزائر رسميا عبر موقعنا .

وزارة العدل المقبولين مسابقة المحضرين القضائيين 2019 تنزيل نتائج مسابقة المحضريين 2019 بالاسم النتائج النهائية لمسابقة المحضرين القضائيين 2018، رابط تحميل نتائج مسابقة المحضرين القضائيين الشفهية 2019 ، لوائح الناجحين في مسابقة وزارة العدل الجزائرية 2019 .

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أصدرت وزارة العدل الجزائرية لوائح النتائج النهائية باسماء جميع الناجحين في الامتحان الشفوي لمسابقة الموثقين للعام 2018 2019 ، وطالبت وزارة العدل من جميع الصادرة اسمائهم ضمن القبول النهائي لمسابقة وزارة العدل المحضر القضائي للامتحان الشفوي بضرورة احضار وثيقة توضح وضعه الصحي والوظيفي .

نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 2019 :-

يمكنكم الاستعلان عن نتائج مسابقة المحضرين القضائيين 15-3-2019 pdf كاملة من خلال الرابط التالي .