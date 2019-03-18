تراند اليوم : ( هـــــــــــــــــنـا) PDF قائمة الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2019...

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الخليج 365 – الجزائر
طالع قائمة الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2019 “اعوان الحماية” جميع الولايات الجزائرية بالاسم ورقم التسجيل الخاص بكل متقدم ، فقد أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن نتائج و قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الإستحقاق للالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك الأعوان رتبة إطفائي الحماية المدنية ذكور و إناث دفعة 2018 -2019.
ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، أسماء الناجحين البالغ عددهم 2600 عونا في موقعها الرسمي عبر الإنترنت، حيث ضمت قائمة الذكور 2551 ناجحا، بينما ضمت قائمة الإناث الناجحات 49 إسما.
أسماء الناجحين في بعض الولايات وهي كالتالي :
ولاية البيض
ولاية النعامة
ولاية باتنة
ولاية غرداية
ولاية عين تموشنت
رابط استخراج نتائج الحماية المدينية 2019 :-
يمكنكم استخراج نتائج الحماية المدنية للعام 2019 مباشرة من خلال الرابط التالي ، فور صدورها والاعلان رسميا عنها من قبل الحماية المدنية في الجزائر .
أم من خلال صحفة الرسمية للحماية المدنية عبر الفيس بوك من خلال الرابط التالي .
علماً بأن الحماية المدنية بالجزائر، قد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة التوظيف لعدد 2600 عون حماية مدنية إناث وذكور علي أساس المؤهل، وسوف توزع الوظائف علي المتقدمين بأن يكون 50 عون من نصيب الإناث، و 2250 عون من نصيب الذكور، مع العلم أن إعلان النتائج في أقرب وقت، والجميع في حالة ترقب وإنتظار إعلان النتائج حيث أن إعلان النتائج قد تأخر كثيراً، ونحن معكم أول بأول لحين إعلان النتائج المرتقب ظهورها خلال وقت قريب، ونتمني التوفيق للجميع.