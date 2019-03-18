تراند اليوم : ( هـــــــــــــــــنـا) PDF قائمة الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2019...

الخليج 365 – الجزائر

طالع قائمة الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2019 “اعوان الحماية” جميع الولايات الجزائرية بالاسم ورقم التسجيل الخاص بكل متقدم ، فقد أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن نتائج و قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الإستحقاق للالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك الأعوان رتبة إطفائي الحماية المدنية ذكور و إناث دفعة 2018 -2019.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، أسماء الناجحين البالغ عددهم 2600 عونا في موقعها الرسمي عبر الإنترنت، حيث ضمت قائمة الذكور 2551 ناجحا، بينما ضمت قائمة الإناث الناجحات 49 إسما.

أسماء الناجحين في بعض الولايات وهي كالتالي :

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ولاية البيض

ولاية النعامة

ولاية باتنة

ولاية غرداية

ولاية عين تموشنت