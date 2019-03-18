قياس استعلام النتائج بالسجل المدني - نتائج اختبار القدرات

أعلن المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن نتائج اختبار ⁧القدرات العامة⁩ الورقي الفترة الثانية، وذلك من خلال رابط تم تعميمه على المواقع الالكترونية ذات العلاقة.

نتائج اختبارات القدرات هنـــا

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد أنه تم الإعلان عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية اليوم الاثنين القادم 11 / 7 /1440هـ.

وأضاف الرشيد أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة.

ويقيس اختبار القدرات العامة القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.كم نسبة القدرات المطلوبه في الجامعات