تراند اليوم : تراند اليوم : نتائج القياس برقم الهويه ..رابط نتائج اختبار...

متابعينا الكرام ننشر لكم نتائج القياس برقم الهويه حيث تم اعلان عن نتائج القياس برقم الهويه في السعودية اليوم في تاريخ 18-3-2019 ,وتم اعلان عن نتائج القياس برقم الهويه بعد عمليات الفرز التي حلصت في السعودية ,وكم تم التعرف انه في الاسبوع المقبل سوف يتم اعلان عن نتائج القياس برقم الهويه الدورة الثاني التي اجريت العام الماضي في السعودية وكما يشر إلى أن اختبار قياس القدرات هو مقياس لجميع طلاب العامين الأخيرين من المرحلة الثانوية، حيث جرى الانتهاء من اختبار القدرات العامة 1440 يوم السبت المنصرم، في حين سيجري الإعلان عن النتيجة اليوم.

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