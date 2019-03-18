تراند اليوم : منى حلمي توضح حقيقة وفاة والدتها الكاتبة "نوال السعداوي"

القاهرة/ الخليج 365

قالت الكاتبة صفاء الليثي، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم الجمعة: “البقاء لله رحلت الكاتبة نوال السعداوي في يوم المرأة العالمي.. رحمها الله”.

ابنة نوال السعداوي الكاتبة منى حلمي، كتبت منشورًا على الصفحة الرسمية للكاتبة على “فيس بوك” قالت فيه: “أمى نوال السعداوي بخير وصحة وتمارس حياتها الطبيعية وكتاباتها وكل ما يثار من اشاعات حول حالتها الصحية ورحيلها كذب واشاعات مغرضة حاقدة مغلولة من ناس فاضية لا يستحقون الا الشفقة والرثاء، وأنا متعودة على سماع الاشاعات هذه وغيرها كل سنة عن أمي”.

وتابعت: “إ نه بند ثابت من الأجندة الخبيثة الممولة من الداخل والخارج للبلبلة والهاء الشعب والتطاول على منْ عاش للتنوير والفكر الحر وفضح التجارة الرابحة بالدين وسم الله وسُنة الرسل والأنبياء أقول ايه، ربنا يهديهم الى سواء السبيل وسواء الأخلاق وسواء السلام”

وأردفت: “هم أقوياء بفلوسهم وكتائبهم الإلكترونية الفارغة من كل أنواع البطولات الحقيقية المشرفة، ولكن الله أقوى منهم وهو يعطيهم الفرصة إلى المزيد من شرورهم ثم ينقض عليهم انقضاض عزيز مقتدر”.

واختتمت منى حلمي: “ادعوا معى لهم بالهداية والتوبة عن أقصر طريق إلى جهنم ونفور الناس عنهم”.

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يُذكر أن حالة نوال السعداوي قد تدهورت خلال الأيام الماضي، الأمر الذي دفع الإعلامي الدكتور محمد الباز، بمناشدة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، بالتدخل لإنقاذ الدكتورة نوال السعداوي، بعد تعرضها لإصابة كبيرة في عينيها، نظرا لحدوث خطأ طبي أثناء إجراء عملية مياه بيضاء، وهو ما يهددها بفقدان بصرها.

وأضاف الباز، أن هناك كثيرون لا يحبون نوال السعداوي، وبعضهم يتصيد لها كلام، ويصنفها على أنها كاتبة ضد الأديان وضد الدين، ولكن في الحقيقة يمكن تصنيفها على أنه كاتبة داعية للحرية.