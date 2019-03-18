تراند اليوم : قرعة الحج ٢٠١٩ سيناء .. نتيجه قرعه الحج ٢٠١٩ سيناء >> اسماء الفائزين بقرعة الحج 2019 سيناء...

متابعات / الخليج 365/

تهانينا لجميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 في محافظة سيناء المصرية، والتي تم الاعلان رسميا عن اسمائهم خلال اجراء قرعة العلنية للحج في شمال سيناء ، فقد حددت مديرية أمن شمال سيناء أسماء 61 فردا، فازوا في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء من أقسام المحافظة المختلفة.

قال اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، إن قرعة الحج تأتي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى تحرير سيناء، وأنه تم مراعاة الحيدة والشفافية، حيث تمت القرعة إلكترونيا وعلنيا أمام المواطنين، مقدما تهنئته لجميع الفائزين، والتمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

ومن جانبه، أضاف اللواء أشرف ربيع نائب مدير الأمن، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 384 فردا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم 61 فردا، إلى جانب 8 من كبار السن فوق السبعين عاما، و17 آخرين بصفة احتياطية.

وأعلن ربيع عن أن الفائزين موزعين على مختلف أقسام ومراكز المحافظة بواقع (12 فردا من قسم أول العريش، و15 فردا من قسم ثان العريش، و11 فردا من قسم ثالث العريش، و12 فردا من قسم بئر العبد، و5 أفراد من قسم رمانة، وفرد واحد من أقسام "رابع العريش، ورفح، والشيخ زويد، والحسنة، والقسيمة، ونخل")، بخلاف 8 من كبار السن، واختيار 17 فردا آخرين بصفة احتياطية ليحلوا محل من يعتذر أو من لم يتمكن من السفر لأي ظروف طارئة.

أجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي بمقر المدينة الشبابية الدولية في العريش، وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع نائب مدير الأمن "الحكمدار"، واللواء خالد أمين مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء خيري عفيفي مفتش الداخلية لأمن شمال سيناء، ومساعدو مدير الأمن، ومسئولو الشئون المالية والإدارية، وعدد كبير من المتقدمين من أبناء المحافظة والأهالي.

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يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية نشرت مواعيد إجراء حج القرعة للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

عقب الإنتهاء من مراسم إجراء قرعة الحج بالمحافظات السالف ذكرها يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين المقبولين للحج 2019 وذلك من خلال الاستعلام برقم المصنع والرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.