تراند اليوم : (pdf) نتائج حج الجمعيات 2019 وزارة التضامن رابط استخراج نتائج حج الجمعيات 2019 - 1440 بالرقم القومي...

متابعات / الخليج 365/

من المقرر أن يتم الكشف عن نتائج حج الجمعيات في جمهورية مصر العربية للعام 2019 خلال الساعات القادمة لجميع الذين قاموا بالتسجيل لأداء مناسك الحج عبر وزارة التضامن .

فقد أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الراغبين في آداء فريضة الحج لموسم والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية بلغ 32 ألف متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشار عبد الموجود، إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، وأن نهاية مارس الجاري سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزية على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين، وفقا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتي تم تحديدها وفقا لنسبة تعداد السكان.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وحتى 7 مارس، وتم مد فترة التقديم حتى الخميس الماضي 14 مارس.

ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرا على أداء المناسك من الناحية الصحية، حرصا على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 عاما، على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك.

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نتائج الحج 2019 مصر :-

وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية نشرت مواعيد إجراء حج القرعة للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

عقب الإنتهاء من مراسم إجراء قرعة الحج بالمحافظات السالف ذكرها يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين المقبولين للحج 2019 وذلك من خلال الاستعلام برقم المصنع والرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.