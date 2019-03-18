تراند اليوم : نتيجة قرعة الحج السياحى 2019 برقم القومي جميع المحافظات المصرية ... اسماء الفائزين بقرعة الحج...

متابعات / الخليج 365/

أكدت اللجنة العليا للحج السياحي أن 145 ألف مواطن تقدموا للتسجيل للفوز بأداء مناسك للحج السياحى، وأنه لايزال التسجيل مفتوحاً حتى منتصف ليلة اليوم الاثين .

ومن المقرر أن يكون موعد اعلان نتيجة قرعة الحج السياحي في يوم 27 مارس الجاري ، حسب ما تم إعلانه في ضوابط الحج السياحي للعام 2019-1440، من اللجنة العليا للحج والعمرة، وتم إقرارها من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

ومن المقرر أن يتم اختيار 36 ألف حاج عبر القرعة الإلكترونية التي سيحضرها ممثلي اللجنة العليا للحج والعمرة، وممثل غرفة شركات السياحة، بالإضافة إلى تغطية السياحة والإعلام.

كما سيتم إتاحة نتيجة قرعة الحج 2019 سواء للداخلية أو السياحي، عبر موقع بوابة الحج الإلكترونية المصرية والاستعلام من خلال الرقم القومي ، (من هنــا)

نتائج الحج 2019 مصر :-

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وكانت بوابة الحج الإلكترونية المصرية نشرت مواعيد إجراء حج القرعة للعام الهجري 1440، 2019 ميلادية كالتالي:

يوم السبت الموافق 16 مارس 2019: محافظة الشرقية، الوادي الجديد، الفيوم، مرسى مطروح، دمياط.

يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019: محافظة الإسكندرية، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، القليوبية.

يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019: محافظة المنيا، سوهاج، البحيرة، الإسماعيلية، شمال سيناء.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019: محافظة الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، قنا.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019: محافظة الجيزة، الغربية، البحر الأحمر، الأقصر.

يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019: محافظة القاهرة، المنوفية، أسوان، جنوب سيناء.

عقب الإنتهاء من مراسم إجراء قرعة الحج بالمحافظات السالف ذكرها يمكن لجميع المتقدمين معرفة أسماء الفائزين المقبولين للحج 2019 وذلك من خلال الاستعلام برقم المصنع والرقم القومي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2019 :-

يمكن لجميع المتقدمين لقرعة الحج للعام 2019 في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 واسماء جميع الفائزين بقرعة الحج للعام 2019 من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت ، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج للعام 2019 من خلال الرابط التالي ، بادخال رقم القومي الخاص بكل متقدم .

يجدر الإشارة أن الإدارة العامة للشئون الإدارية عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية المصرية، بالتعاون مع مراكز الشرطة، والخدمة الصوتية من استقبال طلبات الحج للسفر للمملكة العربية السعودية لأداء المناسك لعام 1440 هجريا، حيث بدأت من استقبال ملفات التقديم بداية من 19 فبراير الماضي حتى 7 مارس الجاري.