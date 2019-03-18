حقيقة وفاة مجد نيازي رئيسة حزب سوريا الوطن - شاهد

أفادت مصادر محلية، يوم الاثنين، بوفاة الفنانة التشكيلية مجد نيازي، رئيسة حزب "سوريا الوطن" بعد صراع طويل مع المرض.

وأكدت بروين إبراهيم رئيسة حزب الشباب والتنمية، وفاة صديقتها مجد نيازي، وكتبت : صديقتي مجد نيازي لروحك السلام".

مجد نيازي، أحد مؤسسي الأحزاب الداخلية وفق المرسوم الصادر رقم (100) عام 2011، وهي المعروفة بقصة طردها القنصل الأميركي من مطعم عائلتها بعد أحداث غزة عام 2002.

وسبق وأن وجهت رسالة للرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة عيد ميلاده انتقدت خلالها الوضع المعيشي المتردي في سوريا، كما معروف عنها بانتقادها لقانون الأوقاف الأخير.

Advertisements

واشتهرت نيازي بمقولتها، إن "الجيش العربي السوري أحن على أهل درعا من أمهم، وهو جيش لكل السوريين"، وتعتبر بشار المخلص الوحيد والضامن الأوحد لمستقبل سوريا.

وأسست نيازي مع غطفان حمود حزب "سوريا الوطن" في آذار عام 2012،، بعد أن تعديل المادة 8 من الدستور السوري من خلال استفتاء في شهر شباط في العام نفسه، للسماح بقيام أحزاب سياسية غير تلك التي تنتمي بالفعل إلى الجبهة الوطنية التقدمية التي يسيطر عليها حزب البعث.