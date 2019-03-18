دراسة تكشف سبب تمكن الموسيقى من الحفاظ على جمهورها

أكدت دراسة أجراها باحثون من كلية مدينة نيويورك الأمريكية، أن سبب تمكن الموسيقى من الحفاظ على جمهورها الواسع خلال هذه الفترة الطويلة، يعود لمعرفة الناس سحر الموسيقى منذ زمن بعيد، فحينما يشعرون بالشغف تجاه لحن معين فإنهم يتابعون جميع الأصوات عن كثب.

وأوضحت مجلة "Scientific Reports"، أنه قام ينس مادسين ولوكاس بارا من كلية مدينة نيويورك، بقياس تزامن موجات دماغ المستمعين للموسيقى في إحدى القاعات، لأن الاستجابة العصبية لشخص يستمع بشغف إلى الموسيقى تكون متزامنة مع استجابة الآخرين، لذلك فإن ارتباط الموجات الدماغية بين المستمعين أصبح معيارا للشغف. "وفق روسيا اليوم"

ويقول الباحثون: "نتيجة لتكرار تأثير الآلات الموسيقية، ينخفض مستوى العلاقة بين المستمعين عند استماعهم إلى لحن مألوف". وعلاوة على ذلك، كشف الذين حصلوا على تعليم موسيقي بدائي عن علاقة قوية بينهم، وبقيت ثابتة إلى حين استماعهم إلى لحن بأسلوب جديد غير مألوف. وهذا يميز الموسيقى عن المجالات الأخرى حيث ينخفض الاهتمام بها عند تكرارها.

ووفقا لاستنتاجات الباحثين، ينخفض مستوى الشغف عند استماع الشخص إلى لحن مألوف، أما عند الاستماع إلى لحن جديد وأسلوب غير مألوف، فإنه سيحصل على اهتمام الجمهور لفترة طويلة، خاصة الذين لديهم تعليم موسيقي.