مجموعة هدايا مجانية لوالدتك في عيد الأم

الكثير منا يبحث عن الهدية الأقرب لقلب الأم منذ بداية مارس، وينشغل في قائمة مطولة يضعها حسب ميزانيته ووضعه المادي.

اليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار لأفضل الهدايا المجانية التي يمكن أن تقدمها لوالدتك في عيد الأم:

القيام بمهامها

من الأفضل اتخاذ قرار لراحة الأم في عيدها، بأداء أهم أعمالها اليومية والمنزلية، وهو ما يُدخل عليها السعادة ويشعرها بالاهتمام.

ومن المهام التي يمكن القيام بها خلال هذا اليوم غسيل المواعين، تنظيف المطبخ، غسيل الملابس، ترتيب غرف النوم، شراء طلبات المنزل، وغيرها من المهام اليومية التي ترهقها.

التنزه معها

يمكن الخروج في نزهة سريعة مع الأم خلال هذا اليوم، وتوفيرا للنفقات يمكن الاكتفاء بالمشي والتنزه على الكورنيش، وتناول التسالي الخفيفة، لكسر روتين يومها الممل.

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وجبتها المفضلة

يعلم كل أفراد الأسرة الوجبة المفضلة لوالدتهم، لهذا يمكن استغلال عيد الأم لإدخال السرور عليها، وعمل لها مفاجأة بتحضير وجبتها المفضلة بشكل شهي، وتقديمها كأنها في أحد الفنادق الراقية.

أمنيتها

لكل أم طلب تطلبه دائمًا من أولادها، سواء كان القيام بفعل أو سلوك ما يريح نفسها من القلق المستمر عليهم، كالعودة للمنزل مبكرًا وعدم التأخر أو الالتزام في الصلاة، أو دفع أحد الفواتير المتراكمة وغيرها، وعند الالتزام بتنفيذ أمنية الأم أو طلبها المُلح فإنك تُدخل على قلبها السعادة أفضل من أي هدية.

مسلسلها المفضل

من الممكن ترك فرصة للأم أن تمارس هوايتها المفضلة، حتى وإن كانت مشاهدة أحد المسلسلات العربية التي يمل الأولاد منها، وهو ما يعطيها الشعور بأنها ومن حولها يهتمون بها، حسب موقع "lifehack".