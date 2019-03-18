كوكب الأرض أصله "مكان جهنمي"

كشفت دراسة ألمانية، أن كوكب الأرض كان في بداية نشأته عبارة عن "مكان جهنمي" مغطاة بصهارة بركانية، وتنتشر فيه شظايا الأجسام الكونية الساخنة، ولكن حصلت عملية تبلور نتيجة دوران الأرض الذي تسبب في تبريد الصهارة، بحيث استمرت هذه العملية في بعض المناطق من ألف إلى مليون سنة.

وأكد موقع "Live Science" أن مجموعة علماء جيو فيزيائيين من جامعة فيلهلم في مونستر بألمانيا، برئاسة كريستيان ماس، وثقوا أن "هذه الصهارة تكونت قبل نحو 4.5 مليار سنة، عقب اصطدامها بجسم فضائي مجهول بحجم كوكب المريخ، ويعتقد أن القمر نشأ نتيجة هذا الاصطدام". "وفق روسيا اليوم

وأوضح الموقع أنه بلغ سمك طبقة الصهارة بضعة آلاف كيلومترات، مردفًا: "من أجل فهم العمليات الجيولوجية التي كانت تجري فيها، صمم الباحثون نموذجا لعملية تبلور معادن السيليكات، باعتبارها الأكثر انتشارا في قشرة الكرة الأرضية".