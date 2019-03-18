شاهد: سيارة جيمس بوند في فيلمه الجديد

أصر مخرج الأفلام كيري فوكونغا، على أن يركب جيمس بوند صاحب شخصية "العميل 007"، في فيلمه الجديد سيارة "Aston on Martin Rapid E" الكهربائية.

وأكدت صحيفة "ذي صن" أن مخرج الفيلم، معروف بموقفه البيئي الصارم، منوهة إلى أنه ليس من عشاق البيئة فحسب، بل من عشاق شركة "أستون مارتن" التي يتعاون معها بنشاط.

يشار إلى أن تصوير الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند يخطط لبدئه في أبريل المقبل، حيث سيقوم الممثل، دانييل كريغ، بأداء دور الجاسوس الخارق. فيما أجل العرض الأول للفيلم أكثر من مرة لخلافات اشتعلت بين منتجيه. حسب روسيا اليوم.

ويستخدم الجاسوس الخارق في الجزء القادم من الفيلم مركبة من أصل 155 سيارة كهربائية، أنتجتها شركة "أستون مارتن" بسعر 329 ألف دولار.



