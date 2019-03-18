رابط الاستعلام المباشر عن نتائج القدرات 1440 برقم الهوية - نتائج قياس 2019

نشر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي في السعودية، يوم الاثنين، رابطا مباشرا للاستعلام عن نتائج اختبار قياس القدرات "ورقي" لطلاب الثانوية العامة.

وجرى مؤخرا الانتهاء رسميا من جميع أعمال الفرز والتحليل والتدقيق لنتائج المتقدمين لاختبار قياس القدرات في السعودية، فيما من المقرر أن تعلن النتائج اليوم الاثنين للذين تقدموا في الفترة الثانية من العام الدراسي الجاري.

رابط نتائج اختبار القدرات العامة اضغط هنا

يمكنك الحصول علي نتائج القدرات عبر الموقع الرسمي ويمكنك التعرف علي النتيجة عبر الخطوات التالية :

أولا يجب الدخول إلى رابط موقع قياس للاستعلام عن نتائج التحصيل الدراسي اضغط هنــــــــا

ثانيا قم بالانتقال إلى صفحة الاختبارات.

ويتيح الموقع الاختيار بين أمرين للاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين:

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الاختيار الأول من خلال رقم السجل المدني.

الاختيار الثاني من خلال رقم الاشتراك.

ثم بإدخال رمز التحقق الموضح للمستخدم.

اضغط على كلمة بحث الدخول حتى تصل إلى صفحة نتائج اختبار التحصيل الدراسي.

وفي حالة عدم امتلاك ملف مشترك يمكنك إنشاء واحد جديد اضغط هنــــــــــــا

نتائج موهبة 1440هـ

تجدر الإشارة إلى أن اختبار قياس القدرات هو مقياس لجميع طلاب العامين الأخيرين من المرحلة الثانوية، حيث جرى الانتهاء من اختبار القدرات العامة 1440 يوم السبت المنصرم، في حين سيجري الإعلان عن النتيجة اليوم.