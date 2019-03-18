وزير التعليم: 5 خطوات سهلة وبسيطة للحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت

خلال الفترة الماضية سعت وزارة التربية والتعليم إلى الاعتماد أكثر على استعمال التكنولوجيا في التعليم، وذلك تسهيلاً على سير العملية التعليمية، كما أنه يعتبر من مجاراة العصر الذي نعيشه والذي أصبحت التكنولوجيا فيه تدخل في كل شئ، من أجل ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالعمل على توفير هذه الخدمة لأبنائنا الطلاب من أجل السعي على اكتشاف المهارات الخاصة بالطلاب والاستفادة منها، وقامت وزارة التربية والتعليم بتسليم التابلت الخاص بالطلاب لهم، ولكن لم تتوفر فيه خدمة الإنترنت.

وقام السيد الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن 5 خطوات سهلة وميسرة من أجل حصول الطالب على الشريحة الخاصة بالإنترنت للتابلت الخاص به وهى كالتالي:

1- على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة التابع له ابنه أو ابنته اليوم الاثنين 18/3/2019.

2- يقوم ولي الأمر بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، كما يقوم بإحضار صورة من شهادة ميلاد ابنه أو ابنته، ويسلمها لمندوب الشركة المتواجد داخل المدرسة.

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3- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على العقد الخاص بالشريحة وإقرار الاستلام.

4- بعد استلام الشريحة، تقوم الشركة بتفعيلها في غضون 48 ساعة بعد توقيع الاستلام.

5- تقوم الشركة بتوفير حجم بيانات 1 جيجاً بالمجان عند توقيع العقد، ويتم احتساب كل جيجا بـ5 جنيهات شهرياً، والدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى التعليمي الرقمي لا يحتسب ضمن هذه الباقة ومجاناً.

كما أكد السيد الوزير أن وزارة التربية والتعليم أرسلت تعليمات للمديريات التعليم من أجل العمل على التيسير على الطلاب أثناء استلام الشريحة، وأكد سيادته على أن استخدام شريحة التابلت مقتصر على البيانات التعليمية ولا يمكن استعماله في إجراء المكالمات أو الدخول إلى مواقع أخرى، وأن الشريحة لن تعمل إلا على التابلت المدرسي فقط.