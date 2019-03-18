شاهد: أحدث ظهور لنجوم الفن خلال 24 ساعة

يسعى نجوم الفن في العالم العربي خاصة لتوثيق حياتهم عبر السوشيال ميديا، ومشاركتها مع جمهورهم، للتفاعل معهم، وليكون المتابع قريب من قلب الفنان.

إليكم أحدث ظهور خلال الـ 24ساعة الماضية لعدد من نجوم الفن:



حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مميزة.



إيمي سلطان

نشرت الراقصة إيمي سلطان، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير، أظهرتها بإطلالة جريئة، مرتدية جاكيت أحمر وملابس سوداء.



عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من الجلد أسود.



زينة

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بوزن زائد، مرتدية بنطالاً.



راغب علامة

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نشر المطرب اللبناني راغب علامة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية مميزة.



هنادي مهنى

نشرت الفنانة هنادي هاني مهنى صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج لافت، حاز على إعجاب جمهورها.



إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها وهي تتجول في الشارع، بإطلالة كاجوال أنيقة.



ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهرت برفقة شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز.



أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.



سالي عبد السلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت ترتدي ملابس كاجوال وبلوفر باللون الأصفر.​