هكذا أعلن برج "إيفل" الحداد على ضحايا نيوزيلندا

أعلن برج "إيفل" بالعاصمة الفرنسية باريس حداده على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا، وذلك بإطفائه أنواره ليل الجمعة، ويشار أنّ الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصلياً وإصابة عشرات آخرين.

ونُشرت صورة للبرج عبر تغريدة على الحساب الرسمي لبرج "إيفل" على "تويتر" كُتب فيها: "لتكريم ضحايا مجزرة كرايست تشرش في نيوزيلندا، سوف أطفئ أنواري الليلة".

كما انتشر على "يوتيوب" مقطع إطفاء الأنوار حداداً على ضحايا الهجوم الإرهابي.

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ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون تارانت، المشتبه به الرئيسي في الهجوم الإرهابي على المسجدين، الجمعة.

وعلى خلفية الحادثة، تعهدت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد، وذلك بحسب ما أورده موقع "العربية نت:.

ومثل المتهم، وهو مواطن أسترالي، أمام محكمة جزئية في كرايست تشرش، وأمرت بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل المقبل.